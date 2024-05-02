В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу началась поездка религиозных деятелей в Карабах.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, делегация сначала прибыла в Физулинский международный аэропорт.

Гости ознакомятся с разрушениями, совершенными в некогда оккупированном Арменией Физулинском районе на протяжении почти 30 лет, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения района от оккупации.

После ознакомления с Физули гости отправятся в город Шуша.

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