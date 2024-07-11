Представитель генсека ООН о мире между Баку и Ереваном

ООН выражает надежду, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет продуктивным и окажет положительное влияние на весь регион.

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень надеемся, что процесс нормализации [отношений] даст свои плоды. Полагаю, что нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулирование ряда двусторонних вопросов окажут крайне положительное влияние не только на эти страны, но и на регион в целом", - сказал он, комментируя встречу глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова 10 июля в Вашингтоне.

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