Успеет ли Армения спасти лицо?

Автор: Лейла Таривердиева

У наших армянских соседей очень неправильные представления о национальном достоинстве. Они бьются изо всех сил за сохранение того, чего нет, считая проявлениями национальной гордости и достоинства свою недальновидность и упрямство. На самом деле Армения лишилась достоинства еще тридцать лет назад, но, проиграв войну, получила возможность его вернуть, чему упорно сопротивляется.

Кому армянская сторона делает плохо, гордо отказываясь от изменений в Конституцию? Только себе. Так называемая гордость не позволяет Еревану "унизиться" и согласиться с требованиями Баку, хотя всем понятно, что сделать это все равно придется. Армянская сторона только затягивает неизбежное.

Честно говоря, упрямство соседей не очень понятно. В том, чтобы удалить из основного закона токсичные моменты, нет никакого позора. Правда, это только в том случае, когда вопрос решается быстро и без препирательств. Когда же дело затягивается на годы и, в конце концов, все равно приводит к ожидаемому результату, это уже не бывает безболезненным для самолюбия. Но Армения сама дотянула дело до этой стадии. О необходимости приведения Конституции в соответствие с нормами добрососедства она была проинформирована давно. Азербайджан давно дал понять, что подписание мирного договора напрямую увязано с этим вопросом. Не из вредности, не из ненависти, не из мести, а из соображений объективной необходимости. Изменив преамбулу основного закона страны, Армения встала бы в ряд нормальных государств. Сейчас она таковым не является, и, судя по всему, ничего в этом менять не собирается.

"Республика Армения может менять свою Конституцию по решению граждан Армении. Республика Армения не будет менять свою Конституцию по требованию какой-либо страны, менять или не менять - это внутренние дела Республики Армения"", - заявил на брифинге заместитель председателя правящей партии и министр экономики Армении Геворг Папоян.

Армянский министр ошибается. Конечно, основной закон страны это ее внутреннее дело, но в нашем случае это не так. К сожалению, Конституция Армении не может оставаться только армянским делом, потому что в ней прописаны претензии на азербайджанские земли. Азербайджану абсолютно все равно, какие права и свободы дает РА своим гражданам, чего от них требует и на каких основах строит свою государственность. Это все его не касается и не интересует. В Армении делают вид, что не понимают, о чем речь и в чем суть требований Баку. И чем дольше тянется решение вопроса, тем сложнее потом будет армянской стороне спасать лицо. И ведь можно не успеть этого сделать, лишившись лица окончательно.

Мы уже неоднократно приводили моменты из армянского законодательства, подлежащие ликвидации. Но, учитывая заявление министра Папояна, придется завести эту шарманку заново, чтобы еще раз попытаться вдолбить элементарную истину: основополагающие документы государства с подобным содержанием никак не могут оставаться его личным дело.

В Декларации о независимости Армении записано: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... ПРОВОЗГЛАШАЕТ: Начало процесса утверждения независимой государственности".

То есть свою независимость Армения провозгласила, виртуально присоединив к себе территории Азербайджана. Кроме того, она документально оформила и претензии и на земли Турции, упомянув в тексте декларации так называемую "Западную Армению". Эти положения остаются в данном документе и удалять их оттуда, как мы понимаем, никто не намерен.

И это было бы полбеды, если бы в преамбуле Конституции Республики Армения не было указано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков...", и так далее. В самом тексте Конституции о Карабахе не говорится, но основана она, как указано выше, на общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости. Следовательно, основной закон Республики Армения закрепил как одну из основных целей армянской нации присвоение территорий соседнего государства. На этом фоне признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана превращается в ничто

Кстати, в самой Армении не скрывают, что подобные положения поставили преграду перед любым международным или внутренним документом, в котором Карабах представляется как часть Азербайджана. Армянские юристы признают, что это делает заведомо недействительным мирный договор. Тот договор, который в Ереване, Вашингтоне и Брюсселе почему-то считают готовым к подписанию.

При этом делаются попытки давить на Баку с целью заставить его заключить с Арменией сырой мир без гарантий, невзирая на бессмысленность и ненадежность таких договоренностей. Избыточно оптимистичные оценки ситуации европейскими и американскими чиновниками заставляют сомневаться в их искренности, потому что реальность совсем иная и тот же госсекретарь США или глава дипломатии Евросоюза не могут об этом не знать. Азербайджан не упрямится и не капризничает. Элементарная логика подсказывает, что мирный договор с соседом, на уровне Конституции считающим твои земли своими, бессмысленен и потому исключен.

Даже как-то неудобно раз за разом повторять эту простую истину взрослым людям, солидным дяденькам, обремененным высокими постами и рангами...