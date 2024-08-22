ANAMA и Таиландский центр по разминированию на переговорах о сотрудничестве

Как сообщалось, делегация во главе с представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчином Амирбековым находится с рабочим визитом в Юго-Восточной Азии с целью расширения сотрудничества и обмена опытом с международными структурами, специализирующимися в области борьбы с минной угрозой.

Как сообщили в четверг Day.Az в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), в рамках визита была организована встреча азербайджанской делегации с генеральным директором Таиландского центра по разминированию (TMAC) генерал-лейтенантом Наттавутом Сабьероопом.

Цель встречи заключалась в обмене знаниями и опытом в области гуманитарного разминирования, обсуждении программ совместного обучения, инновационных подходов и методов в операциях по разминированию, а также усиления потенциала и технической помощи.

Информируя о масштабах минной проблемы, с которой сталкивается Азербайджан, Эльчин Амирбеков подчеркнул важность повышения внимания и поддержки международного сообщества для ее преодоления. Он отметил, что проведенная встреча внесет большой вклад в развитие сотрудничества в этой области.

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов отметил необходимость создания тесной и прямой связи между ведомствами, учитывая многолетний опыт обеих структур в деятельности по гуманитарному разминированию. В.Сулейманов пригласил представителей Таиландского центра по разминированию принять участие в международной конференции по борьбе с минной угрозой, которая пройдет в Азербайджане.

На встрече представители ANAMA и Таиландского центра по разминированию предоставили информацию о деятельности структур в области борьбы с минной угрозой, а также о достижениях в этом направлении. Состоялся обмен опытом и мнениями о перспективах возможного дальнейшего сотрудничества в связи с организацией работы Международного центра передового опыта по обучению противоминной деятельности ANAMA-ПРООН, который планируется создать в Азербайджане.

Исполнительный директор Регионального центра АСЕАН по разминированию (ARMAC) Ротна Бут подчеркнула важность расширения сотрудничества между структурами по разминированию стран-членов ARMAC и ANAMA в области борьбы с минной угрозой.

Также генеральный директор Таиландского центра по разминированию выразил готовность к обмену опытом и обучением в этой области с Азербайджаном.

Встреча, прошедшая в Таиландском центре по разминированию, была организована Региональным центром АСЕАН по разминированию (ARMAC), являющемся региональной организацией по борьбе с минной угрозой стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) .

В рамках визита продолжаются встречи по изучению международного опыта в области борьбы с минной угрозой, обмену опытом, а также доведению до сведения международного сообщества существующей в Азербайджане минной проблемы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!