https://news.day.az/politics/1685284.html "Семьи пропавших без вести в Карабахе" обратились к международным организациям - ФОТО
"Семьи пропавших без вести в Карабахе" обратились к международным организациям - ФОТО
По случаю 30 августа, Международного дня пропавших без вести, общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" выступило с заявлением.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении выражен призыв к международным организациям.
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