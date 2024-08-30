"Семьи пропавших без вести в Карабахе" обратились к международным организациям

По случаю 30 августа, Международного дня пропавших без вести, общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" выступило с заявлением.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении выражен призыв к международным организациям.

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