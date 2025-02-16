Премьер-министры прикаспийских стран встретятся в Тегеране

17-18 февраля в Тегеране состоится Третий Каспийский экономический форум при участии премьер-министров прикаспийских стран.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, мероприятие пройдет под руководством первого вице-президента Ирана Мохаммада Реза Арифа. В форуме примут участие главы правительств Азербайджана, России, Казахстана и Туркменистана.

Ожидается, что форум станет важной площадкой для обсуждения стратегических вопросов экономического взаимодействия, обмена опытом и укрепления сотрудничества между странами прикаспийского региона.