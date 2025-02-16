https://news.day.az/politics/1730667.html Премьер-министры прикаспийских стран встретятся в Тегеране 17-18 февраля в Тегеране состоится Форум экономического сотрудничества при участии премьер-министров прикаспийских стран, сообщает Day.Az. Мероприятие пройдет под руководством первого вице-президента Ирана Мохаммада Реза Арифа. В форуме примут участие главы правительств России, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.
Премьер-министры прикаспийских стран встретятся в Тегеране
17-18 февраля в Тегеране состоится Третий Каспийский экономический форум при участии премьер-министров прикаспийских стран.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, мероприятие пройдет под руководством первого вице-президента Ирана Мохаммада Реза Арифа. В форуме примут участие главы правительств Азербайджана, России, Казахстана и Туркменистана.
Ожидается, что форум станет важной площадкой для обсуждения стратегических вопросов экономического взаимодействия, обмена опытом и укрепления сотрудничества между странами прикаспийского региона.
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