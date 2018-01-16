С чем Президент Ирана едет в Баку? - ПОДРОБНОСТИ

Накануне в СМИ прошла информация о предстоящем визите в Азербайджан президента Ирана Хасана Роухани. По предварительной информации, визит может состояться в конце марта этого года.

О целях предстоящего визита иранского лидера в Азербайджан, а также о перспективах ирано-азербайджанского сотрудничества, своим мнением поделился с Day.Аz эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук, российский политолог Фархад Ибрагимов.

В последнее время Азербайджан и Иран активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество. До сегодняшнего дня иранские компании инвестировали свыше 2,7 миллиарда долларов в экономику Азербайджана, большая часть из которых направлена в нефтяной сектор. В Азербайджане действует около 450 компаний с иранским капиталом. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2017 года составил 229 миллионов долларов, из которых азербайджанский экспорт в Исламскую Республику превысил 15 миллионов долларов.

Нормативно-правовая база между Азербайджаном и Ираном превышает 100 документов.

Политолог обратил внимание на то, что в Иране новый год начинается с праздника Новруз, отметив, что предстоящий визит можно расценивать и как подведение итогов сотрудничества за прошлый год и обсуждение совместных проектов и партнёрства на следующий.

"Уместно отметить, что весной этого года планируется запуск МТК "Север-Юг", который будет соединять порт Мумбаи (Индия) с Санкт-Петербургом в обход ныне существующего пути через Суэцкий канал. В этом проекте Азербайджан и Иран занимают важную стратегическую роль, которая ограничена не только экономическими соображениями, но и геополитическими. В условиях современной обстановки в регионе, такие проекты особенно необходимы странам, которые стараются проводить независимую внешнюю политику, и в этом случае Баку и Тегеран солидарны друг с другом. Не обойдётся стороной и важный для Баку вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Иран последовательно выступает за политическое решение этого сложного и болезненного для региона конфликта, однако не раз отмечал, что земли Азербайджана оккупированы и сепаратистские армянские войска должны быть выведены.

Есть и фетвы Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также документы МИД Исламской Республики, подтверждающие этот факт. Две страны в последние годы активно налаживают сотрудничество друг с другом, несмотря на некоторые противоречия, которые могут встречаться в обсуждении той или иной проблемы, например, проблемы раздела Каспийского моря. Кстати говоря, уверен, что на встрече двух президентов в Баку, будет также обсуждаться и этот вопрос. Возможно, что будет затронута и проблема сирийского кризиса. Баку занимает аккуратную позицию в этом вопросе, но последовательно поддерживает действующее легитимное правительство во главе с президентом Башаром Асадом. Разумеется, такие точки соприкосновения сближают Азербайджан с Ираном. Поэтому полагаю, что 2018 год обещает быть насыщенным в отношениях между двумя странами, особенно в сфере экономики. Скорее всего, взаимодействие по экономической линии будет наращиваться, об этом свидетельствуют и растущие показатели товарооборота, что уже указывает на то, что в отношениях двух стран есть прогресс и он будет нарастать.

Для Ирана, Азербайджан - это крупный рынок на Южном Кавказе, который к тому же имеет выход на Россию, Грузию и даже Украину", - сказал наш собеседник, добавив, что экономический рост в Иране, который намечается с запуском проекта МТК "Север-Юг", даст возможность и дальше развивать и укреплять отношения с Азербайджаном.

Матанат Насибова