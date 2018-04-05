МИД: Сегодняшняя встреча станет мостом для председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

Мы верим, что эта встреча станет следующим шагом в наших усилиях по созданию мира, где существует справедливость, благоденствие, мир и безопасность, основанные на нормах и принципах права, станет мостом для председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в течение предстоящих трех лет.

Об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на промежуточной министерской конференции на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития" в рамках Движения неприсоединения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, сегодняшняя встреча проходит в важнейшее время, когда международное сообщество, а также страны Движения неприсоединения сталкиваются с новыми вызовами и возможностями, появляющимися для мира, безопасности и устойчивого развития.

"Как и раньше, будущее создаст множество трудностей и возможностей, и Движение неприсоединения должно продолжать оставаться единым для их решения. Все это ставит новые задачи в совместных усилиях во имя внутреннего развития Движения неприсоединения и вновь подчеркивает важность еще большей солидарности, диалога и сотрудничества", - отметил глава МИД.

Мамедъяров подчеркнул, что уважение верховенства закона на национальном и международном уровне необходимо для достижения целей международного мира и защиты безопасности, экономического и социального развития.

"Мы должны сторониться выборочного подхода к международному праву и двойных стандартов. Государства-члены ООН, в частности страны-члены Совета безопасности ООН, с целью дальнейших подвижек во имя достижения полного уважения международного права в межгосударственных отношениях должны пересмотреть обязательства по уважению, защите и поощрению Устава ООН и международного права", - отметил Мамедъяров.

По словам министра, Азербайджан в первую очередь приветствует ведущую роль ООН в вопросах, связанных с сохранением международного мира и безопасности, а также с устойчивым развитием, социальными правами и правами человека.

"С этой целью Азербайджан поддерживает идею проведения реформ в Совете безопасности ООН, что означает более плодотворную и эффективную работу организации, способность решать вызовы и проблемы современного мира", - добавил Мамедъяров.

Глава МИД сказал, что войны и вооруженные конфликты, происходящие в различных точках мира, становятся причиной политической нестабильности в некоторых регионах, гуманитарного кризиса.

"Мы уверены, что результаты промежуточной министерской конференции Движения неприсоединения по региональным и субрегиональным вопросам поспособствуют решению проблем безопасности и укреплению мира и безопасности на международном и региональном уровне", - сказал министр.

Затронув развитие в экономической сфере и сфере социального развития, Мамедъяров сказал, что существующее экономическое положение в мире все еще открывает перед развивающимися странами возможности, а также порождает вызовы и риски.

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с влиянием глобального экономического спада, другие компоненты, связанные с энергетикой, транспортом, становятся более перспективным фактором для экономического и торгового развития стран", - подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что путем инициативы и реализации продолжительных энергопроектов Азербайджан стал важным партнером в обеспечении энергетической безопасности обширного региона.

"Соединив Каспийское, Черное и Средиземное моря, мы создали инфраструктуру различных трубопроводов. Реализация данных энергетических проектов увеличит безопасность энергоснабжения и транспорта как в регионе, так и за его пределами. На протяжении многих лет наша страна осуществляла крупномасштабные инфраструктурные проекты для развития транспортных связей в регионе. Кроме того, правительство Азербайджана совместно с другими заинтересованными соседними странами предпринимает важные шаги по развитию региональных и трансрегиональных мультимодальных транспортных коридоров вдоль коридоров "Восток-Запад", "Север-Юг" и "Юг-Запад", что создаст благоприятные условия для развития крупномасштабного экономического сотрудничества и торговли на основе беспрепятственного и безопасного перемещения грузов", - сказал Мамедъяров.

Министр выразил надежду на то, что недавние встречи и глобальные и региональные вопросы министерской конференции в Баку, в том числе заключительный документ по развитию, социальным правам и правам человека, внесут вклад в расширение международной безопасности, регионального и международного сотрудничества и станут практическим шагам в экономической интеграции стран Движения неприсоединения.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку проходит промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание на уровне высокопоставленных лиц.

В конференции принимают участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций. В Движении неприсоединения участвуют 120 стран, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку принимает участие более 800 человек.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook