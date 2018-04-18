Госсекретарь Словении о затяжных конфликтах на пространстве ОБСЕ

Необходимо уделять максимум внимания решению затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ, сказал в среду Государственный секретарь министерства иностранных дел Словении Андрей Логар на официальной церемонии открытия председательства Словении на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Председательство Словении на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ будет характеризоваться приверженностью страны к предпринимаемым усилиям по восстановлению доверия в регионе ОБСЕ", - сказал Госсекретарь МИД.

"Затяжные конфликты в регионе ОБСЕ, проблемы, связанные с контролем над вооружениями, кризисная ситуация в связи с принятием мер по укреплению доверия и безопасности, усиление радикализации, распространение террористической деятельности и злоупотребление информацией - лишь некоторые из вопросов, требующих нашего пристального внимания. Существует большая потребность, чем когда-либо, для открытого диалога между государствами-участниками",- добавил Логар.

Словения действительно считает, что ОБСЕ способна развивать диалог, восстанавливать доверие и содействовать стабильности, сказал Госсекретарь МИД.

Отметим, что одним из затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ является армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook