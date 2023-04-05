Легкий, весенний образ в блоге Айнур Бабахан
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С приходом весны все мы хотим как можно скорее избавиться от зимних вещей и создавать более легкие, яркие и стильные образы на каждый день.

Известный блогер Айнур Бабахан на своей странице в Instagram поделилась идеей образа для прогулки в теплый весенний день.