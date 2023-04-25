Белла Хадид поздравила сестру и поделилась детскими фотографиями

Супермодель Белла Хадид поздравила свою сестру Джиджи с 28-летием и опубликовала в личном блоге несколько совместных детских фотографий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Белла Хадид поделилась с подписчиками серией архивных снимков с сестрой Джиджи, которой два дня назад исполнилось 28 лет. На первом фото будущим супермоделям не больше десяти лет: сестры, одетые в одинаковые белые платья и цветочные венки, присутствуют на свадьбе родственников.

"С днем ​​​​рождения, Джижи Хадид, мой лучший друг, мое доверенное лицо, мой учитель, моя логика, мой самый любимый леденящий душу партнер", - начала свой пост Белла Хадид.

На другом фото сестры спят в обнимку в одной кровати, а на третьем - катаются на лошадях вместе со своей матерью Иоландой Хадид. Белла также опубликовала в галерее несколько снимков, сделанных во время совместной работы с сестрой на подиуме.

"Спокойная, добрая, любящая, трудолюбивая, творческая, блестящая, веселая, вдумчивая, чистая - список причин, по которым я люблю тебя, можно продолжать бесконечно. Я всегда с тобой, и болею за тебя 365 дней в году. Я люблю тебя так сильно, что это больно", - написала Белла Хадид.