Блогерша показала простой способ избежать появления мозолей от обуви на каблуках

Блогерша с никнеймом @devinraimo показала простой способ избежать появления мозолей от обуви на каблуках. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 156 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инфлюэнсерша рассказала, что справиться с данной проблемой поможет твердый дезодорант густой пастообразной консистенции. По словам девушки, она предварительно наносит его на те места на ногах, где у нее обычно появляются мозоли, отметив, что данный метод особенно актуален в летнее время.

"Раньше я всегда пачкала обувь кровью. Однако с тех пор, как я стала использовать данный лайфхак, я могу носить любую обувь без дискомфорта", - заявила автор видео.