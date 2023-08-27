Памела Андерсон восхитила фанатов новым снимком без макияжа

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон снялась без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, 56-летняя знаменитость поделилась новым фото, на котором она запечатлена в светло-коричневом свитере, держа в руке морскую ракушку. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены. "Никогда не поздно расцвести", - подписала звезда пост, который набрал более 132 тысяч лайков.

Поклонники удивились внешнему виду актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. "Как мне нравятся твои веснушки!", "Ей так идет быть естественной", "Невероятно, как ты все еще прекрасна! Красота - это не вопрос возраста", "По-прежнему самая красива женщина на планете", "Мэрилин Монро нашего поколения. Потрясающая", - высказывались они.