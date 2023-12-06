https://news.day.az/popularblog/1619907.html Супермодель Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь своего 50-летия
Супермодель Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь своего 50-летия
Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь своего 50-летия. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, который насчитывает 7,3 миллиона подписчиков.
На фотографиях знаменитость позирует, сидя на диване перед праздничным тортом. При этом она примерила серый махровый халат, распустила локоны и надела на голову черную повязку. Также манекенщица отказалась от косметики, показав естественную внешность.
"50. Не могу поверить, что я на этой земле столько лет", - указала она в подписи к фото, призвав относиться к старению, как к важному жизненному этапу.
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