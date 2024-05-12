Кети Топурия показала редкие фото сына от советника главы Чечни

Российская певица, солистка A'Studio Кети Топурия опубликовала серию фотографий сына Адама от советника главы Чечни Льва Деньгова. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az.

Кети Топурия сняла сына и дочь во время ожидания частного джета в бизнес-зале аэропорта. Для поездки с отдыха в Россию певица предпочла частный самолет бизнес-класса. На борту она устроила фотосессию с сыном на руках. Однако во время съемки она скрыла его лицо.

В апреле Кети Топурия официально сообщила о своей беременности. Певица опубликовала фотографию с округлившимся животом в личном блоге. Поклонники поздравили исполнительницу в комментариях.

Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году. Через год у пары появился общий ребенок. Мальчика назвали Адамом. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Артистка рассказывала, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, но мужчина смог найти подход к ней.

Лев Деньгов - российский и белорусский общественный деятель, предприниматель, советник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, и председатель правления Российско-Ливийского торгового дома.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!