Эдварду Билу грозит ампутация ноги

Пранкеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) ампутируют ногу 5 августа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Информацию об ампутации подтвердил в беседе с изданием двоюродный брат блогера. Мужчина подчеркнул, что врачи сделали все для спасения больной ноги Била, но сохранить конечность не удастся.

Сейчас на месте перелома образовалась рана размерами 20 на 20 см, которая кровоточит и гноится, добавил он.

Проблемы с ногой у Била начались после падения с самоката, в результате чего он получил открытый перелом. Блогер смог восстановиться незадолго до истории с пранком, когда он оделся в форму "самокатного патруля".

По его словам, медики в спецприемнике, куда его отправили после пранка на 14 суток, не оказали ему должной помощи.

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