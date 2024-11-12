Парень показал синяк на руке и получил совет немедленно обратиться к врачу

Пользователь Reddit с ником iud_lady показал синяк на своей руке и получил от комментаторов совет срочно обратиться к врачу. Они заявили, что проблемы с рукой могли возникнуть из-за недавно проведенной медицинской процедуры, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Парень опубликовал снимок внутренней стороны предплечья с синяком. Справа от синяка вверх тянулась красная линия. Автор публикации уточнил, что она появилась после того, как ему ставили капельницы.

В комментариях читатели предположили, что врачи, ставившие капельницу, могли случайно повредить вену рассказчику. "Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Это может быть инфекция, проникшая в вашу вену", "Это может быть тромб, идите к врачу прямо сейчас", "Пришло время для неотложной помощи", - написали комментаторы.

Некоторые из них также посоветовали рассказчику обратиться к врачу, однако, по их словам, в отметине на руке автора поста не было ничего страшного. Они предположили, что она также может быть большим синяком от капельницы.