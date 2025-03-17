Молодой блогер объедался на камеру и умер из-за ожирения

Молодой блогер из Турции Эфекан Культур объедался на камеру и умер от осложнений, связанных с ожирением. Об этом сообщает Turkiye Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Молодой человек скончался 7 марта после трех месяцев в больнице.

24-летний Культур снимал видеоролики для социальной сети TikTok в стиле "мукбанг" - он поедал продукты в гигантских масштабах. Он был вынужден прекратить трансляции после того, как оказался прикованным к постели и начал страдать от пролежней и затрудненного дыхания.

Последний пост на YouTube Культур опубликовал восемь месяцев назад, а его последнее видео с мукбангом на TikTok появилось 15 октября 2024 года - в нем юноша заявлял, что избегает излишков соли из-за диеты, и поедал большую тарелку консервированных виноградных листьев. На последующих видео он уже не вставал с постели и не мог открыть глаза.

Правительство Турции отреагировало на смерть Эфекана Культура предупреждением об опасности видеороликов мукбанг из-за пропаганды компульсивного переедания. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в официальном заявлении, работает над законодательством, которое ограничит использование социальных сетей для лиц моложе 16 лет.