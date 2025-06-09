Cын Бекхэмов спровоцировал слухи о новом романе с моделью

Сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Ромео, спровоцировал слухи о новом романе с моделью.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

22-летнего Ромео Бекхэма заметили с 30-летней немецкой моделью Каролиной Даур 7 июня в Париже. Папарацци подловили спортсмена и манекенщицу, когда те покинули вечеринку в отеле Costes и направились в ночной клуб Julia.

Согласно информации, Ромео Бекхэма и Каролину Даур сблизила любовь к теннису. До этого знаменитости посетили полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции. Сами спортсмен и модель пока никак не комментировали сплетни о романе.