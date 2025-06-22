Телезвезда расплакалась во время рассказа о жизненных трудностях

Звезда британского реалити-шоу "Гонка вокруг света" (Race Across The World) Йин в одном из выпусков передачи расплакалась во время рассказа о трудностях, которые ей пришлось пережить.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Metro.

По словам Йин, несмотря на то что она выросла в традиционной китайской семье, ей было сложно определить свою национальную идентичность. Во время своего рассказала она не смогла сдержать слезы.

"Некоторые из трудностей, через которые мне пришлось пройти, несколько уникальны в том плане, что я китаянка, но я не говорю по-китайски. И у меня были трудности со своим китайским наследием", - заявила Йин.

Она также отметила, что участие в шоу помогло ей наладить связи с семьей и не зацикливаться на старых проблемах.