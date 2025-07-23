Певица Селена Гомес отметила 33-летие

Похудевшая певица и актриса Селена Гомес в комбинезоне с декольте отпраздновала 33-летие.

Как передает Day.Az, она опубликовала фото в Instagram.

Селена Гомес организовала вечеринку в стиле 1970-х, куда пригласила своих звездных друзей, в том числе певицу Тейлор Свифт. Для мероприятия актриса выбрала комбинезон Nadine Merabi с декольте, украшенный пайетками, укороченную шубу, серьги-кольца и ожерелье.

Визажист сделал исполнительнице макияж с угольно-черными стрелками, румянами и помадой, а стилист уложил волосы в локоны.