https://news.day.az/popularblog/1769516.html Певица Селена Гомес отметила 33-летие Похудевшая певица и актриса Селена Гомес в комбинезоне с декольте отпраздновала 33-летие. Как передает Day.Az, она опубликовала фото в Instagram. Селена Гомес организовала вечеринку в стиле 1970-х, куда пригласила своих звездных друзей, в том числе певицу Тейлор Свифт.
Певица Селена Гомес отметила 33-летие
Похудевшая певица и актриса Селена Гомес в комбинезоне с декольте отпраздновала 33-летие.
Как передает Day.Az, она опубликовала фото в Instagram.
Селена Гомес организовала вечеринку в стиле 1970-х, куда пригласила своих звездных друзей, в том числе певицу Тейлор Свифт. Для мероприятия актриса выбрала комбинезон Nadine Merabi с декольте, украшенный пайетками, укороченную шубу, серьги-кольца и ожерелье.
Визажист сделал исполнительнице макияж с угольно-черными стрелками, румянами и помадой, а стилист уложил волосы в локоны.
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