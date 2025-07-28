Селена Гомес «в ярости» из-за слива подробностей ее подготовки к свадьбе

Певица и актриса Селена Гомес и ее жених Бенни Бланко разозлились из-за слива подробностей их подготовки к свадьбе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

"Селена и Бенни в ярости из-за того, что их свадебные планы стали достоянием общественности. Если бы до торжества оставалось больше двух месяцев, они бы задумались об изменении даты, но это невыполнимая задача, и они не хотят откладывать свадьбу и искать новое место. Вместо этого они усиливают меры безопасности, чтобы сделать мероприятие максимально конфиденциальным", - заявил собеседник таблоида.

Инсайдер добавил, что безопасность на свадьбе Селены Гомес будет первостепенной задачей, так как на мероприятие приглашено большое количество знаменитостей. Сообщается, что пара думает о запрете мобильных телефонов на торжестве.