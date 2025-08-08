Дочь Николь Кидман впервые снялась для глянца

Старшая дочь актрисы Николь Кидман Сандей Роуз стала лицом нового выпуска журнала Nylon.

Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.

На обложке журнала Сандей Роуз Кидман-Урбан позировала в кожаной мини-юбке и жакете с крупными пуговицами. Волосы ей собрали в низкий хвост и сделали легкий нюдовый макияж. Перед камерой она также позировала в образах от брендов Prada, Miu Miu и Issey Miyake.

"Есть два главных правила. Во-первых, я не могла заниматься какой-либо работой в сфере моды до 16 лет, а во-вторых, школа всегда должна была быть на первом месте. Поначалу я это ненавидела, но на самом деле я очень рада, что у меня есть эти правила, потому что они помогают мне сохранять позитивный настрой", - заявила дочь актрисы.

Модель также рассказала, что обожает гардероб своей матери и постоянно носит ее вещи.

"Я беру все из маминого шкафа. Иногда я шучу, что это мой любимый магазин", - добавила она.