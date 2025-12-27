Теплые семейные снимки от певицы Сафуры

Азербайджанская певица Сафура поделилась в Instagram серией трогательных семейных фотографий.

Как передает Day.Az, на новогодних снимках артистка запечатлена вместе с детьми на улицах ночного города, украшенного праздничной иллюминацией.

Кадры передают атмосферу зимней сказки и семейного тепла: прогулка, огни города и искренние эмоции сделали фотографии особенно душевными.