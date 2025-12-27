https://news.day.az/popularblog/1805520.html Теплые семейные снимки от певицы Сафуры - ФОТО Азербайджанская певица Сафура поделилась в Instagram серией трогательных семейных фотографий. Как передает Day.Az, на новогодних снимках артистка запечатлена вместе с детьми на улицах ночного города, украшенного праздничной иллюминацией.
Теплые семейные снимки от певицы Сафуры - ФОТО
Азербайджанская певица Сафура поделилась в Instagram серией трогательных семейных фотографий.
Как передает Day.Az, на новогодних снимках артистка запечатлена вместе с детьми на улицах ночного города, украшенного праздничной иллюминацией.
Кадры передают атмосферу зимней сказки и семейного тепла: прогулка, огни города и искренние эмоции сделали фотографии особенно душевными.
