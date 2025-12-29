Дубайский отдых Хаджар Хейдари

Азербайджанская блогер Хаджар Хейдари поделилась с подписчиками яркими кадрами своего отдыха в Дубае.

Как передает Day.Az, на опубликованных в Instagram фотографиях инфлюенсер позирует на фоне знаменитых городских пейзажей - от набережной с видом на колесо обозрения Ain Dubai до стильных ресторанов и пляжных локаций.

Хаджар выбрала лаконичные и элегантные образы в светлых тонах, которые идеально дополнили атмосферу солнечного курорта.