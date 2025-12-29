https://news.day.az/popularblog/1805893.html Дубайский отдых Хаджар Хейдари - ФОТО Азербайджанская блогер Хаджар Хейдари поделилась с подписчиками яркими кадрами своего отдыха в Дубае. Как передает Day.Az, на опубликованных в Instagram фотографиях инфлюенсер позирует на фоне знаменитых городских пейзажей - от набережной с видом на колесо обозрения Ain Dubai до стильных ресторанов и пляжных локаций.
Дубайский отдых Хаджар Хейдари - ФОТО
Азербайджанская блогер Хаджар Хейдари поделилась с подписчиками яркими кадрами своего отдыха в Дубае.
Как передает Day.Az, на опубликованных в Instagram фотографиях инфлюенсер позирует на фоне знаменитых городских пейзажей - от набережной с видом на колесо обозрения Ain Dubai до стильных ресторанов и пляжных локаций.
Хаджар выбрала лаконичные и элегантные образы в светлых тонах, которые идеально дополнили атмосферу солнечного курорта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре