Одна из самых фотогеничных улиц Баку

Азербайджанский блогер Фарида Сафарли показала одну из самых фотогеничных улиц Баку. Находится она в Балаханы, который очень преобразился за последние годы.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.