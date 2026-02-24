https://news.day.az/popularblog/1817995.html Одна из самых фотогеничных улиц Баку - ВИДЕО Азербайджанский блогер Фарида Сафарли показала одну из самых фотогеничных улиц Баку. Находится она в Балаханы, который очень преобразился за последние годы. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
