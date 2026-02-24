https://news.day.az/popularblog/1817997.html Легендарный донер в Баку - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айхан Сулейманов, более известный как aykhunterr, рассказал где можно попробовать легендарный донер в Баку. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм. "Место работает уже долгие годы и постоянно собирает толпы людей.
Легендарный донер в Баку - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Айхан Сулейманов, более известный как aykhunterr, рассказал где можно попробовать легендарный донер в Баку.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
"Место работает уже долгие годы и постоянно собирает толпы людей. Все продукты свежие, а сама бастырма слегка острая", - написал Айхан к публикации.
По его словам, находится это место в 4-ом микрорайоне.
