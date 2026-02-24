Азербайджанский блогер Айхан Сулейманов, более известный как aykhunterr, рассказал где можно попробовать легендарный донер в Баку.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.

"Место работает уже долгие годы и постоянно собирает толпы людей. Все продукты свежие, а сама бастырма слегка острая", - написал Айхан к публикации.

По его словам, находится это место в 4-ом микрорайоне.