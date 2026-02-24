Айнишан Гулиева поделилась атмосферными кадрами из Нью-Йорка

Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева поделилась атмосферными кадрами из своей поездки в Нью-Йорк.

Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео девушка гуляет по Центральному парку Нью-Йорка.