https://news.day.az/popularblog/1839668.html

Этот ресторан в Праге обязательно нужно посетить - ВИДЕО

Азербайджанские трэвел-блогеры Саида и Тургай, более известные как ikipassport, рассказали о необычном ресторане в Праге. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией они поделились на своей странице в Инстаграм.