Этот ресторан в Праге обязательно нужно посетить

Азербайджанские трэвел-блогеры Саида и Тургай, более известные как ikipassport, рассказали о необычном ресторане в Праге.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией они поделились на своей странице в Инстаграм.