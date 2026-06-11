https://news.day.az/popularblog/1839668.html Этот ресторан в Праге обязательно нужно посетить - ВИДЕО Азербайджанские трэвел-блогеры Саида и Тургай, более известные как ikipassport, рассказали о необычном ресторане в Праге. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией они поделились на своей странице в Инстаграм.
Этот ресторан в Праге обязательно нужно посетить - ВИДЕО
Азербайджанские трэвел-блогеры Саида и Тургай, более известные как ikipassport, рассказали о необычном ресторане в Праге.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией они поделились на своей странице в Инстаграм.
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