https://news.day.az/popularblog/1872065.html Один из самых эффектных выходов из метро в Европе - ВИДЕО Азербайджанский блогер bossynm показала один из самых эффектных выходов из метро в Европе. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией блогер поделилась на своей странице в Инстаграм. "Поднимаешься по эскалатору со станции Marienplatz - и перед тобой открывается вот такой вид на Новую ратушу в самом сердце Мюнхена!
"Поднимаешься по эскалатору со станции Marienplatz - и перед тобой открывается вот такой вид на Новую ратушу в самом сердце Мюнхена!
Один из самых эффектных выходов из метро в Европе - ВИДЕО
Азербайджанский блогер bossynm показала один из самых эффектных выходов из метро в Европе.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией блогер поделилась на своей странице в Инстаграм.
"Поднимаешься по эскалатору со станции Marienplatz - и перед тобой открывается вот такой вид на Новую ратушу в самом сердце Мюнхена!
Это величественное здание в неоготическом стиле - одна из главных достопримечательностей города. Именно здесь находятся знаменитые часы с движущимися фигурками - Глокеншпиль", - написала она к публикации.
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