Один из самых эффектных выходов из метро в Европе - ВИДЕО

Азербайджанский блогер bossynm показала один из самых эффектных выходов из метро в Европе.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией блогер поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Поднимаешься по эскалатору со станции Marienplatz - и перед тобой открывается вот такой вид на Новую ратушу в самом сердце Мюнхена!



Это величественное здание в неоготическом стиле - одна из главных достопримечательностей города. Именно здесь находятся знаменитые часы с движущимися фигурками - Глокеншпиль", - написала она к публикации.