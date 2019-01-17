Яйцо с татуировкой разозлило Майка Тайсона
17 января 2019 12:11 71
Бывшего боксера-тяжеловеса американца Майка Тайсона засыпали изображением яйца с "фирменной" татуировкой бойца. В своем Twitter он попросил подписчиков "прекратить слать ему это дерьмо", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Узор на картинке в точности повторяет форму тату, украшающего левый висок спортсмена.
После этой просьбы в ретвитах Тайсону прислали еще больше яиц, мотивируя тем, что это "на всякий случай, вдруг он еще не видел".
Троллинг Тайсона начался после того, как стало известно о новом рекорде Instagram, который установило простое куриное яйцо. За 10 дней снимок скорлупы на белом фоне набрал свыше 25 миллионов одобрительных реакций.
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