https://news.day.az/showbiz/1141679.html Бывшая жена Тимати заговорила на азербайджанском - ФОТО - ВИДЕО
Бывшая жена Тимати заговорила на азербайджанском - ФОТО - ВИДЕО
Популярная российская модель, бывшая гражданская жена Тимати Алена Шишкова стала гостьей фестиваля "Жара-2019".
Как сообщает Day.Az, в Баку девушка прилетела вместе с популярным блогером Гусейном Гасановым, который устроил для нее прогулку по городу и угостил блюдами азербайджанской кухни. Особое внимание подписчиков Гусейна вызвало видео, где Алена признается в любви на азербайджанском.
Отметим, что Гасанов и Шишкова прилетели в Баку в качестве почетных гостей международного музыкального фестиваля "Жара".
Н. Гасымова
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