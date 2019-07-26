Популярная российская модель, бывшая гражданская жена Тимати Алена Шишкова стала гостьей фестиваля "Жара-2019".

Как сообщает Day.Az, в Баку девушка прилетела вместе с популярным блогером Гусейном Гасановым, который устроил для нее прогулку по городу и угостил блюдами азербайджанской кухни. Особое внимание подписчиков Гусейна вызвало видео, где Алена признается в любви на азербайджанском.

Отметим, что Гасанов и Шишкова прилетели в Баку в качестве почетных гостей международного музыкального фестиваля "Жара".

Н. Гасымова

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