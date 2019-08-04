https://news.day.az/showbiz/1144330.html Отчима Сильвестра Сталлоне обвинили в краже десятков миллионов
Отчима Сильвестра Сталлоне обвинили в краже десятков миллионов
Отчима американского актера Сильвестра Сталлоне обвинили в краже 58 миллионов долларов, теперь нейрохирургу грозит серьезный срок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Стивена Левайна подозревают в краже денег из государственного фонда медицинского страхования. Пожилой мужчина подписывал документы, в которых говорилось, что его пациенты нуждаются в домашнем уходе, оплачиваемом из средств фонда. В действительности никакой надобности в таком уходе не было. Полученные деньги пациенты присваивали, часть из них уходила Левайну, передает Radar Online.
Ведется федеральное расследование, отчиму Сталлоне грозит 6 лет тюрьмы, он будет лишен врачебной лицензии.
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