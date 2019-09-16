Когда смотришь фильм ужасов, порой за пугающим сюжетом как-то вылетает из головы, что под леденящей душу маской находится вполне обычный живой человек, иногда даже отдалённо не напоминающий того злобного монстра, которого ему пришлось воплотить на экране. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет подборку фотографий, и вас непременно поразит как мастерство гримёров, так и актёрский талант перевоплощения.

Валак - Бонни Ааронс (Заклятие 2, 2016)

Пеннивайз - Тим Карри (Оно, 1990)

Самара - Дэйви Чейз (Звонок, 2002)

Бледный человек - Даг Джонс (Лабиринт Фавна, 2006)

Каяко - Такако Фудзи (Проклятие, 2004)

Тосио - Юя Одзэки (Проклятие, 2002)

Чужой - Боладжи Бадеджо (Чужой, 1979)

Фредди Крюгер - Роберт Инглунд (Кошмар на улице Вязов, 1984)

Риган МакНил - Линда Блэр (Изгоняющий дьявола, 1973)

Невеста в чёрном - Том Фицпатрик (Астрал: Глава 2, 2013)

Лепрекон - Уорвик Дэвис (Лепрекон, 1993)

Пинхед - Даг Брэдли (Восставший из ада, 1987)

Майкл Майерс - Ник Касл (Хэллоуин, 1978)

Крипер - Джонатан Брек (Джиперс Криперс, 2001)

"Кожаное лицо" - Гуннар Хансен (Техасская резня бензопилой, 1974)

Капитан Сполдинг - Сид Хэйг (Изгнанные дьяволом, 2005)

Сэм - Куинн Лорд (Кошелёк или жизнь, 2007)

Тыквоголовый - Том Вудрафф младший (Тыквоголовый, 1988)

Джейсон Вурхиз- Ари Леман (Пятница 13-е, 1980)

Призрачное лицо - Дейн Фаруэлл (Крик, 1996)

Редфорд - Артур Робертс (Полуночное кино, 2008)

Коллекционер - Хуан Фернандес (Коллекционер, 2009)

Шахтёр - Крис Карнел (Мой кровавый Валентин, 2009)

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