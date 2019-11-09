https://news.day.az/showbiz/1174074.html Известного рэпера атаковала змея на съемках клипа - ВИДЕО
Известного рэпера атаковала змея на съемках клипа - ВИДЕО
Американский рэпер Газзи Гарсия, известный под псевдонимом Lil Pump, пострадал от укуса змеи во время съёмок клипа. Видео с моментом нападения он опубликовал в Instagram. Судя по всему, рана получилась довольно серьёзной - рептилия прокусила руку исполнителя до крови. О самочувствии артиста после инцидента не сообщается.
- Не буду больше иметь дела со змеями! Надеюсь, я не умру, - написал он в соцсетях, после чего перестал выкладывать посты, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Поклонники надеются, что с их кумиром всё в порядке.
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