Американский рэпер Газзи Гарсия, известный под псевдонимом Lil Pump, пострадал от укуса змеи во время съёмок клипа. Видео с моментом нападения он опубликовал в Instagram. Судя по всему, рана получилась довольно серьёзной - рептилия прокусила руку исполнителя до крови. О самочувствии артиста после инцидента не сообщается.

- Не буду больше иметь дела со змеями! Надеюсь, я не умру, - написал он в соцсетях, после чего перестал выкладывать посты, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Поклонники надеются, что с их кумиром всё в порядке.

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