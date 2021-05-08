Война Таргариенов: Что известно о спин-оффе «Игры престолов»?

На этой неделе начались съемки "Дома дракона" - одного из грядущих сериалов HBO во вселенной "Игры престолов", передает Day.Az со ссылкой на kinopoisk.ru.

Проект "Дом дракона" основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", вышедшей в 2018 году. Ее события происходят за 300 лет до "Песни Льда и Пламени", по которой снята "Игра престолов". В центре истории - династия Таргариенов, предков Дейенерис, которые в тот момент правили Вестеросом. Авторы шоу обещают показать Танец драконов - гражданскую войну между двумя ветвями правящего дома, где у каждой из сторон был свой дракон. Также в сериале появятся уже знакомые нам династии, включая Старков и Ланнистеров.

Шоураннерами "Дома дракона" стали Райан Кондал, соавтор сериала "Колония" и "Рэмпейджа" с Дуэйном Джонсоном, и Мигель Сапочник, снявший несколько серий "Игры престолов", включая "Битву бастардов" и "Ветра зимы" из шестого сезона. Вместе с ними сериал продюсирует сам Мартин. Сообщается, что несколько эпизодов, в том числе пилот, поставит Сапочник. Кроме него в команду режиссеров входят Клер Килнер ("Пенниуорт"), Гита Патель ("Долина соблазна") и Грег Яйтанс ("Остаться в живых").

В первом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера сериала состоится в 2022 году. Музыку для него напишет композитор "Игры престолов" Рамин Джавади.