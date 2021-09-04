МакSим рассказала о первом желании после выхода из комы

Российская певица МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) в беседе с телеведущим Иваном Ургантом рассказала о своем первом желании после выхода их комы. Разговор состоялся в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам артистки, после выхода из комы медики не могли поверить в то, что она пришла в себя и готовы были исполнить любое ее желание.

"На мне все заживает как на собаке. Хочется сказать "спасибо" всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда", - поделилась 38-летняя певица.