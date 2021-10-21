Азербайджанские звезды удостоены премии "Золотое Солнце"

В отеле Hilton Baku прошла церемония награждения премии "Altın Güneş" (Золотое Солнце), организованная Caspian Events, сообщает Trend Life. Премия на протяжении четрых лет вручалась в Турции ( международный директор проекта Олуджай Кутлуджа).

В этом году награждение впервые прошло в Азербайджане (за активную жизненную позицию и успехи в различных областях общественной жизни, культуры, науки, СМИ и т.д).

На открытии вечера прозвучал гимн Азербайджана, была почтена память шехидов Карабахской войны. Одним из первых премия была вручена герою и гази второй Карабахской войны, обладателю боевых медалей Закиру Иманову.

Среди лауреатов премии "Altın Güneş Ödülleri" - корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов, который был отмечен за активное участие в информационной войне в период 44-дневной Отечественной войны.

Среди звезд "Altın Güneş Ödülleri" были отмечены народные артисты Фидан Гаджиева и Малейка Асадова, заслуженные артисты Салим Аббасов и Нахида Оруджова, актеры и исполнители - Тарана Махмудова, Кямран Агабалаев, Яшар Юсуб, Хураман Шушалы, Васиф Магеррамли, Лейла Рамазанлы, Эльмаддин Джафаров, Шабнам Гахраманова, Расул Эфендиев, Руфат Ахундов и другие. Ведущим мероприятия был заслуженный артист Эльнур Керимов.

Официальный представитель премии в Азербайджане - директор Caspian Events, актер Турал Алекберов, исполнительный директор - Айдын Гусейнов, главные продюсеры - Ильмирза Агабеков и Джавид Нуреддинли.

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