В Warner Bros. задумались над отменой выхода «Флэша»

Эпатажный актер Эзра Миллер - исполнитель главной роли в фильме про супергероя Флэша - из-за частого попадания в скандалы поставил под угрозу премьеру фильма. Warner Bros. Discovery готовы отменить картину, премьера которой была намечена на 23 июня 2023 года, пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Студия рассматривает три варианта развития событий для дорогостоящего фильма по комиксам DC. В том числе рассматривается и отказ от проекта.