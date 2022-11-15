Шакира и Пике продают особняк в Барселоне

Колумбийская певица Шакира и капитан испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике продают особняк в Барселоне за €14 млн. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным The Sun, дом Шакиры и Жерара Пике расположен в каталонском городе Эсплугес-де-Льобрегат, пригороде Барселоны. В особняке с двумя цокольными и тремя надземными этажами есть собственная студия звукозаписи, тренажерный зал, а также корт для падел-тенниса и поле для мини-футбола. Бывшие возлюбленные хотят получить за него £12 млн (€14 млн).

Сегодня Шакира находится в Барселоне вместе с сыновьями, 9-летним Миланом и 7-летним Сашей. Певица получила опеку над детьми и теперь планирует забрать их в Майами (штат Флорида, США). Жерар Пике, в свою очередь, останется жить в Испании.

В июне этого года Шакира ушла от Жерара Пике из-за его измен. Они познакомились в 2010 году: футболист снялся в клипе певицы на официальную песню Чемпионата мира по футболу "Waka Waka (This Time for Africa)". В 2011-м они объявили о романе. Спустя два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша.