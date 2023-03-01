Брендан Фрейзер чуть не погиб на съемках «Мумии»

Актер Брендан Фрейзер появился на шоу Келли Кларксон, где вспомнил о неприятном инциденте во время съемок фильма "Мумия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фрейзер вспомнил, что мог погибнуть во время производства одного из дублей. "Меня случайно придушили. Там есть сцена повешения. Камера развернулась, и я поднялся на носки, а парень, державший веревку надо мной, подтянул ее немного выше", - рассказал актер. После этого он не мог пошевелиться и не мог говорить, однако съемочная группа успела среагировать.

По словам артиста, в тот момент все притихли, и координатор начал пытаться привести его в чувство. "Поздравляю, ты в клубе - то же самое случилось с Мелом Гибсоном в "Храбром сердце", - цитирует слова координатора Фрейзер.