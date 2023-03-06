https://news.day.az/showbiz/1543930.html Пит Дэвидсон и его возлюбленная попали в аварию
Пит Дэвидсон и его возлюбленная попали в аварию
Американский актер и комик Пит Дэвидсон попал в автомобильную аварию в калифорнийском Беверли-Хиллз. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, ДТП произошло в субботу, 4 марта. Артист находился за рулем Mercedes и ехал на высокой скорости, из-за чего не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в стену дома. В машине также находилась возлюбленная Дэвидсона, актриса Чейз Суи Уандерс. Ни она, ни комик не пострадали.
По предварительным данным, Дэвидсон в момент ДТП был трезв.
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