https://news.day.az/showbiz/1544222.html Генри Кавилл пожертвовал $1 млн на помощь пострадавшим в Турции
Генри Кавилл пожертвовал $1 млн на помощь пострадавшим в Турции
Актер Генри Кавилл перечислил $1 млн на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции. Об этом сообщает Turkey Posts English, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Также артист организовал доставку в регион еды и корма для животных. Также отмечается, что Кавилл вел себя скромно во время пребывания в Турции.
6 февраля два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 произошли в районе Пазарджик в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в районе Эльбистан. Стихия затронула и соседнюю Сирию.
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