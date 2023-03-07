Генри Кавилл пожертвовал $1 млн на помощь пострадавшим в Турции

Актер Генри Кавилл перечислил $1 млн на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции. Об этом сообщает Turkey Posts English, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Также артист организовал доставку в регион еды и корма для животных. Также отмечается, что Кавилл вел себя скромно во время пребывания в Турции.

6 февраля два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 произошли в районе Пазарджик в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в районе Эльбистан. Стихия затронула и соседнюю Сирию.