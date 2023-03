Представлена песня Азербайджана для «Евровидения-2023»

Представлена песня Азербайджана для конкурса "Евровидение-2023".

Как сообщает Day.Az, песня "Tell me more" в исполнении дуэта TuralTuranX опубликована на официальной странице "Евровидения" в "Youtube".

Отметим, что в этом году конкурс "Евровидение" будет проведен 9-13 мая в Ливерпуле (Великобритания).