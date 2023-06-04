Актеру Дэнни Бонадьюсу сделают операцию на мозге

Актер и радиоведущий Дэнни Бонадьюс сообщил, что 5 июня ему предстоит перенести операцию на головном мозге для лечения неврологического заболевания. В интервью TMZ звезда "Шоу 70-х" сказал, что ему поставили диагноз гидроцефалия - скопление жидкости в головном мозге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В апреле 2022 года Бонадьюс сообщил в социальных сетях, что взял перерыв в своем дневном радиошоу The Danny Bonaduce & Sarah Morning Show, чтобы сосредоточиться на решении проблем со здоровьем. Актер отметил, что начал борьбу с недугом, когда супруга заметила, что с его речью что-то не так. Позже он потерял способность ходить и держать равновесие.

"Судя по тому, что я слышал, если диагноз правильный, мне сразу будет на 50 процентов лучше, - сказал Бонадьюс. - Я предпочел бы быть в безопасности, чем сожалеть. Я не хочу слишком сильно надеяться на то, что меня вылечат... Я буду совершенно расстроен, если это не сработает. Сейчас я не могу ходить, просто не могу".

Он отметил, что не рассчитывает полностью вернуть свою подвижность, но надеется, что операция облегчит его ежедневную рутину. Актер добавил: "Я никогда не буду бегать по дорожке. Я больше никогда не буду боксировать. Но если я смогу добраться отсюда до кухни самостоятельно, браво".