Бекхэм прокомментировал отношения своего 21-летнего сына c моделью

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на совместное фото своего среднего сына Ромео с возлюбленной, моделью Мией Риган.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, парочка 4 декабря посетила церемонию British Fashion Awards 2023 в Лондоне. Иностранные папарацци сняли влюбленных на красной дорожке. В кадре Ромео и Мия предстают в полностью черных изысканных образах. Многодетный звездный папа не удержался и запостил фото на своей странице в Instagram.

"Хорошо выглядите", - восхитил подписью Бекхэм.

Очевидно, экс-футболист одобряет выбор сына. Поэтому и полюбовался фотографией вместе с поклонниками.

В свою очередь, пользователи начали решать в комментариях, на кого больше похож 21-летний сын Бекхэма. Так, большинство видит его сильное сходство с мамой, Викторией Бекхэм.

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