Netflix впервые опубликовал подробные данные о просмотрах тысяч своих шоу и фильмов

Стриминговый сервис Netflix впервые опубликовал подробные данные по просмотрам фильмов и сериалов на платформе. В отчёт "Что мы смотрели" за первое полугодие 2023 года вошли данные о просмотрах 18 214 фильмов и сериалов. Просмотры каждого из этих фильмов или серий за шесть месяцев превышают 50 тыс. часов, и на них пришлось 99% всех просмотров на Netflix.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, общее время просмотров продукции близко к 100 млрд часов.

Более 60% фильмов и сериалов, выпущенных в первом полугодии, входили в топ-10 еженедельных рейтингов Netflix. Топ-3 по итогам полугодового периода получился таким:

- самым популярным оказался конспирологический триллер "Ночной агент", его просмотры составили 812,1 млн часов;

- на втором месте второй сезон сериала "Джинни и Джорджия", 665,1 млн часов просмотров;

- на третьем месте корейская драма "Триумф", 622,8 млн часов просмотров.

В топ-10 также вошли 1-й сезон сериала "Уэнздей", "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", четвёртый сезон "Ты", "Королева Юга", "Внешние отмели", 1-й сезон "Джинни и Джорджия", "ФУБАР".

Неанглоязычный контент составил 30% от всех просмотров на Netflix за первую половину 2023 года. Как отмечает "Бюллетень кинопрокатчика", среди российских проектов самыми популярными на сервисе в этот период стали сериал "Лучше, чем люди" (26,6 млн часов просмотров) и первый сезон "Эпидемии" (15 млн часов).

Подобные отчёты Netflix намерен публиковать каждые полгода. Ранее компанию часто критиковали за сокрытие этих данных. Как пояснил в ходе пресс-конференции соруководитель сервиса Тед Сарандос, данные о просмотрах не раскрывались, пока шло развитие и наращивание бизнеса, чтобы можно было экспериментировать, не раскрывая важную информацию конкурентам.

"Разглашение не очень хорошей информации имеет последствия", - отметил он. Теперь у Netflix почти 250 млн подписчиков, и по этому показателю сервис намного опережает конкурентов. Поэтому компания приняла решение о регулярных публикациях статистики.

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