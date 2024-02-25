Марк Руффало не сыграет Халка в новом фильме про Капитана Америку

Актер Марк Руффало заявил, что не сыграет Халка в фильме "Капитан Америка: Дивный новый мир". Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, во время сессии вопросов и ответов о своей карьере на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре артиста спросили, планирует ли он вернуться к роли в новом фильме про Капитана Америку. Руффало ошибочно подумал, что речь идет о другом грядущем проекте студии Marvel, в котором он теоретически мог бы сыграть, поэтому ответил утвердительно. Однако позже Variety узнал, что Руффало просто оговорился и играть Халка вновь он не планирует.

6 июня стало известно, что в названии нового фильма про Капитана Америку сделали отсылку к антиутопии Олдоса Хаксли. Он выйдет под названием "Капитан Америка: Дивный новый мир" вместо "Капитан Америка: Новый мировой порядок". Главную роль в фильме исполнит актер Энтони Маки, заменивший Криса Эванса. Последний перестал сниматься в роли Стива Роджерса после событий фильма "Мстители: Финал".

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