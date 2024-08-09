https://news.day.az/showbiz/1680812.html Пэрис Хилтон и Николь Ричи на одной съемочной площадке - ФОТО
Пэрис Хилтон и Николь Ричи на одной съемочной площадке - ФОТО
Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились на съёмках специального выпуска культового реалити-шоу "Простая жизнь", посвящённого его 20-й годовщине, передает Day.Az.
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