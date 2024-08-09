Пэрис Хилтон и Николь Ричи на одной съемочной площадке

Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились на съёмках специального выпуска культового реалити-шоу "Простая жизнь", посвящённого его 20-й годовщине, передает Day.Az.

@celebrinews

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!