Жена Брюса Уиллиса показала фото тяжелобольного мужа

Жена актера Брюса Уиллиса, Эмма Хэминг Уиллис, показала в Instagram фото тяжелобольного мужа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брюс Уиллис был запечатлен вместе со своими дочерьми: 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На одном снимке актер играл с девочкой в гольф, а на другом сидел в ресторане с ребенком. Также Эмма Хэминг Уиллис выложила видео, где ее супруг позировал на фоне загородного дома.

У Брюса Уиллиса также есть трое детей от бывшей жены Деми Мур: Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года.